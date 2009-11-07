Триває пошук екіпажу зниклого Ту-142

Літак Тихоокеанського флоту Ту-142мз РФ з екіпажем з 11 чоловік зазнав катастрофи в Татарській протоці (Хабаровський край).

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на управління прес-служби та інформації Міноборони РФ, в районі падіння літака в акваторії Татарської протоки продовжується цілодобовий пошук екіпажа і фрагментів повітряного судна.

«6 листопада ц.р. літак виконував тренувальний політ відповідно до плану бойової підготовки. На завершальному етапі польоту над акваторією Татарської протоки, о 14.17 мськ, зв`язок з екіпажем обірвався, і відмітка літака зникла з екранів наземних станцій радіолокацій. На борту перебувало 11 членів екіпажу», - зазначається у повідомленні.

Наразі визначено район падіння літака, знайдено уламки корпусу літального апарату, розгорнуто штаб з організації пошукової операції під керівництвом командувача Тихоокеанським флотом віце-адмірала Костянтина СІДЕНКА.

За інформацією прес-служби, в рятувальній операції задіяні кораблі Тихоокеанського флоту і цивільні судна. Пошук ведеться в надводному і підводному середовищі всіма наявними технічними засобами. У район пошуку найближчим часом вийде рятувальне судно «Алагез», на борту якого знаходяться спеціальні глибоководні рятувальні апарати «Тайгер» і «Огляд», а також інше водолазне устаткування. Задіяно 11 водолазів. У денний час в пошуковій операції беруть участь літаки і вертольоти ТОФ, армії ВПС і ППО Далекосхідного військового округу, Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Розглядаються всі версії події, включаючи і технічну.

Встановити причини падіння літака буде можливим тільки після того, як будуть знайдені бортові самописці. Проте конструкція "чорних ящиків" Ту-142 дозволяє зберігати інформацію в солоній воді лише протягом 36 годин, повідомив РІА "Новости" високопоставлений співрозмовник у ВПС Далекосхідного військового округу.

Він також повідомив, що ознак того, що екіпаж скористався засобами порятунку, немає.

"На борту зниклого літака є рятувальний пліт, обладнаний спеціальним приладом, що подає у разі аварії радіосигнал. На даний момент цього сигналу пошуково-рятувальні служби не зафіксували", - сказав співрозмовник.