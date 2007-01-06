Росія погрожує Білорусії ”адекватними заходами”

Російське Міністерство економічного розвитку і торгівлі офіційно зажадало від Білорусі через її посла в Москві негайно скасувати рішення білоруського уряду про запровадження мита на транзит нафти через територію Білорусі.

Заступник міністра Андрій Шаронов заявив, що запровадження мита вступає в суперечність не тільки з російсько-білоруськими домовленостями, а й з білоруським законодавством, яке передбачає, що мито може стягуватися тільки з товарів, які виготовляються або споживаються на території країни. Також Шаронов наголосив, що в міжнародній практиці таких прецедентів ще не було.

Урядовець зазначив також, що якщо ситуація розвиватиметься не за "мирним" сценарієм, то Росії "доведеться шукати адекватних заходів, пов`язаних з нашими торговельними відносинами, які примусять наших білоруських партнерів загалом серйозніше подивитися на ту ситуацію, в яку вони поставили наразі Росію".

Про запровадження мита на транзит російської нафти через білоруську територію повідомив 3 січня прем`єр Білорусі Сергій Сидорський. За кожну тонну нафти компанії "Транснефть" запропоновано платити 45 доларів. Раніше у суботу президента компанії Семена Вайнштока вже викликали телеграмою до білоруського суду, де розбиратиметься справа про адміністративне правопорушення: "Транснефть", за версією Гомельської митниці, незаконно (без декларації і сплати мита) перемістила через російсько-білоруський кордон товар, а саме сиру нафту.

РІА "Новости"