Бойовики напали на колону слідчих

Пост МВС і внутрішніх військ "Керч-58" в селі Аршти в Інгушетії був обстріляний бойовиками рано вранці 15 листопада, повідомляє Лента.ру з посиланням на Слідчий комітет при Прокуратурі РФ.

За даними правоохоронних органів, інцидент стався близько 5-ї ранку. Нападники були озброєні автоматами і гранатометами. До місця події на двох броньованих автомобілях виїхала колона слідчих і оперативників. Приблизно о 7:30 на шляху колони було приведено в дію вибуховий пристрій, потужність якого не уточнюється.

Ні від обстрілу, ні від вибуху ніхто не постраждав. Два автомобілі дістали пошкодження.

За фактом нападу на міліційний пост порушено кримінальну справу за статтями 317 (замах на життя працівника правоохоронних органів) і 222 КК РФ (незаконний обіг зброї). Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом підриву колони.