Єврокомісія оприлюднила нову енергетичну стратегію.

Вона, зокрема, пропонує сприяти більшій конкуренції на ринку енергоресурсів.

За задумом Єврокомісії, постачальники енергоресурсів мають бути відділеними від операторів трубопроводів та енергомереж.

Нові ідеї ще мають розглянути члени Євросоюзу, повідомляє з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

Революцію в енергетичному секторі пропонує зробити Єврокомісія, яка хоче скоротити залежність країн ЄС від поставок нафти й газу з інших країн – насамперед, з Росії. Останні події наголосили на необхідності такої ініціативи. Глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявив: “Припинення поставок нафти з Росії є неприйнятним. Я про це говорив учора і маю повторити сьогодні – це неприйнятно, коли постачальники чи транзитні країни припиняють поставки енергії до країн-споживачів, з ними не порадившись”.

Для зменшення енергозалежності Брюссель пропонує більше використовувати поновлювальну енергію.

Також Єврокомісія хоче зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Окрім того, Єврокомісія прагне створити єдиний ринок енергетики, на якому створять велику конкуренцію – це має призвести до зниження цін. Брюссель також хоче запровадити контроль над енергетичними відомствами країн ЄС.

Лідери держав і урядів Євросоюзу мають розглянути ідеї Єврокомісії на саміті в березні.

Радіо "Свобода"