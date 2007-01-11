Менгісту Хайле Маріама засудили до довічного ув’язнення

Верховний суд Ефіопії засудив колишнього диктатора цієї країни Менгісту Хайле Маріама, який в даний час знаходиться у вигнанні в Зімбабве, до довічного ув’язнення, повідомляє агентство AFP.

У середині грудня 2006 року він і 11 наближених до нього осіб були визнані винними за 211 пунктами звинувачення, що включали геноцид, вбивства, незаконні арешти і конфіскацію власності. Тоді суд оголосив лише про визнання їх вини, а про конкретні заходи покарання передбачалося оповістити пізніше.

Інкриміновані 65-річному Менгісту Хайле Маріаму статті передбачали страту, проте суд, "розглянувши пом`якшувальні обставини", засудив його до довічного тюремного ув’язнення. Щоправда, відкритий 12 років тому процес над поваленим в 1991 році диктатором проходив заочно.

Політичний притулок Маріаму в Зімбабве надав його друг - президент цієї країни Роберт Мугабе. "Менгісту попросив притулку, і ми надали його. Наша позиція не змінилася", - заявив в грудні минулого року, відразу після винесення вердикту екс-президентові Ефіопії, міністр інформації Зімбабве Пол Мангвана.

Нагадаємо, що Менгісту Хайле Маріам прийшов до влади в 1974 році в результаті державного перевороту. Повалений ним останній імператор Ефіопії Хайле Селассіе помер наступного року за нез’ясованих обставин. Менгісту називав себе марксистом і одержав прізвисько "Червоний негус". Його звинувачують у вбивстві патріарха ефіопської православної церкви Абуну Теофілоса і розправі над сотнею тисяч чоловік.

Лента.ру