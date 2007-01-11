Шушкевич: Путін міг використати компромат на Лукашенка

Екс-голова білоруського парламенту Станіслав ШУШКЕВИЧ вважає, що Президент Росії Володимир ПУТІН під час телефонної розмови з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ надав вагомі аргументи на користь необхідності скасування білоруським урядом транспортного мита на транзит російської нафти.

Таку думку С.ШУШКЕВИЧ висловив сьогодні кореспонденту УНІАН у телефонній розмові.

«Я не можу гадати, які саме були аргументи, але вони були вагомі. Тим більше, що мито, введене Білоруссю на транзит російської нафти, було просто незаконним», - сказав С.ШУШКЕВИЧ.

Разом із тим він не став уточнювати, який характер носили аргументи російського Президента - політичний чи економічний. С.ШУШКЕВИЧ також не став припускати, чи використовував В.ПУТІН як тиск на О.ЛУКАШЕНКА інформацію про причетність білоруського Президента і його оточення до зникнення відомих білоруських політиків і журналіста.

«У ПУТІНА достатньо інформації про причетність ЛУКАШЕНКА до багатьох непристойних справ. Але мені складно припустити, що саме російський Президент сказав білоруському Президенту», - сказав С.ШУШКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня відбулася тривала телефонна розмова між президентами Білорусі і Росії про припинення транзиту російської нафти європейським споживачам по білоруській ділянці нафтопроводу «Дружба». Через декілька годин після телефонної розмови президентів уряд Білорусі провів екстрене засідання, на якому було ухвалене рішення про скасування транспортного мита на нафту. Це мито було введене у відповідь на введення з боку Росії з січня 2007 року експортного мита на нафту у розмірі 180,7 дол/т. У відповідь Білорусь з 1 січня 2007 р. ввела мито у розмірі 45 дол/т на транспортування російської нафти територією країни. До 1 січня поставки нафти з Росії до Білорусі були звільнені від експортних зборів.

Прокачування нафти нафтопроводами РУП «Гомельтранснефть Дружба» було припинене 8 січня. Білоруська сторона мотивувала припинення транзиту тим, що російська компанія «Транснефть» перемістила сиру нафту через митний кордон Білорусі без митного декларування і сплати відповідного мита.