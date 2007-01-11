Європа засумнівалася в надійності нового газопроводу між Росією та ЄС
Комісар ЄС дав прес-конференцію
|Андріс Пібалгс
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПІБАЛГС заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.
“Не можна створити стабільну систему без довіри”, - сказав комісар ЄС.
Як повідомляв УНІАН, Північно-Європейський газопровід – проект нового маршруту транспортування російського газу до Європи. Газопровід дозволить напряму зв`язати газотранспортні мережі Росії та країн Балтійського регіону із загальноєвропейською газовою мережею, за відсутності на його шляху транзитних держав.
Введення першої нитки нового газопроводу в експлуатацію намічено на 2010 рік. Будівництво двох ділянок наземної частини (Грязовець-Виборг) ПЄГ почалося 9 грудня 2005 року. Пропускна спроможність першої нитки нового газопроводу - 27,5 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачається будівництво другої нитки газопроводу й збільшення пропускної спроможності ПЄГ у 2 рази - до 55 млрд. кубометрів на рік.