Європа засумнівалася в надійності нового газопроводу між Росією та ЄС

Андріс Пібалгс

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС переконаний, що без довіри навіть новий Північний газопровід між Росією та ЄС, якій має поєднати ЄС та Росію без посередників, не може вважатися надійним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПІБАЛГС заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.

“Не можна створити стабільну систему без довіри”, - сказав комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Північно-Європейський газопровід – проект нового маршруту транспортування російського газу до Європи. Газопровід дозволить напряму зв`язати газотранспортні мережі Росії та країн Балтійського регіону із загальноєвропейською газовою мережею, за відсутності на його шляху транзитних держав.

Введення першої нитки нового газопроводу в експлуатацію намічено на 2010 рік. Будівництво двох ділянок наземної частини (Грязовець-Виборг) ПЄГ почалося 9 грудня 2005 року. Пропускна спроможність першої нитки нового газопроводу - 27,5 млрд. кубометрів газу на рік. Передбачається будівництво другої нитки газопроводу й збільшення пропускної спроможності ПЄГ у 2 рази - до 55 млрд. кубометрів на рік.