Меркель має дві вимоги до Росії
12:40, 17 січня 2007Світ
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Канцлер виступила у Європарламенті
Канцлер головуючої у Європейському Союзі Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє, що Росія має стати надійним постачальником енергоресурсів до ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Європарламенті, представляючи програму німецького президентства у Євросоюзі.
“Нам потрібні стабільні відносини”, - сказала вона. “Водночас, ми не можемо ігнорувати такі теми як свобода преси, громадянські свободи, або конфлікти на сусідніх з Росією територіях”, - додала канцер Німеччини.
А.МЕРКЕЛЬ також зазначила, що відносини з Росією будуть одним з ключових питань на порядку денного німецького президентства в ЄС.
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