Меркель має дві вимоги до Росії

Канцлер головуючої у Європейському Союзі Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє, що Росія має стати надійним постачальником енергоресурсів до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у Європарламенті, представляючи програму німецького президентства у Євросоюзі.

“Нам потрібні стабільні відносини”, - сказала вона. “Водночас, ми не можемо ігнорувати такі теми як свобода преси, громадянські свободи, або конфлікти на сусідніх з Росією територіях”, - додала канцер Німеччини.

А.МЕРКЕЛЬ також зазначила, що відносини з Росією будуть одним з ключових питань на порядку денного німецького президентства в ЄС.