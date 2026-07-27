Вітряки чи сонячні панелі: що виробляє більше електроенергії

Кожне джерело енергії має свої "плюси" та "мінуси".

Вітрова та сонячна енергія – два основні флагмани руху за відновлювані джерела енергії. Ці види енергії доступні в достатку і, після встановлення відповідних систем, не виділяють парникових газів, що сприяє поліпшенню якості повітря та допомагає стримувати глобальне потепління, а також радують споживачів низькою ціною.

Видання bgr з’ясувало, яке з цих джерел електроенергії є найефективнішим.

Вітрові турбіни перетворюють приблизно половину енергії вітру, що проходить через них, на електрику, тоді як сонячні панелі перетворюють на електрику лише близько п’ятої частини сонячної енергії, що потрапляє на них. Наразі технологія вітрових турбін є ефективнішою, ніж технологія сонячних батарей. Однак можна стверджувати, що енергоефективність – це лише одна зі складових загальної ефективності цих технологій. Насправді вітрову та сонячну енергію складно порівнювати, оскільки кожна з них призначена для задоволення абсолютно різних потреб.

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Вітрова енергія – плюси та мінуси

Важливою перевагою вітрової енергії є її доступність. Сучасні турбіни здатні виробляти електроенергію при швидкості вітру всього 9,65 кілометра на годину, що Національна метеорологічна служба США класифікує як "легкий вітерець". Виробництво електроенергії зростає у міру збільшення швидкості вітру й припиняється лише в тому випадку, якщо вітер стає небезпечним. Зміни швидкості вітру, як правило, мають поступовий і передбачуваний характер, на відміну від відключень на електростанціях.

Серйозним недоліком вітрової енергії є те, що вітрові турбіни не можна встановлювати скрізь. Вони повинні знаходитися далеко від перешкод і створюють занадто багато шуму, щоб розташовуватися поруч із населеними пунктами. Хоча вони ефективніші за сонячні панелі, вони не такі універсальні й не такі прості в установці.

Сонячна енергія – плюси та мінуси

Сонячні батареї можуть генерувати енергію лише за умови прямого потрапляння сонячних променів. Це означає, що їх необхідно дуже точно орієнтувати в бік сонця, і вони не працюють вночі або за умови сильної хмарності.

При цьому сонячні панелі набагато простіше встановлювати та обслуговувати, ніж вітрові турбіни, що робить їх більш доступними для домашнього використання.

З іншого боку, ще одним недоліком сонячної енергії є той факт, що сонячні панелі виготовляються з кремнію та різних рідкісних металів. Гірничодобувна промисловість робить значний внесок у зміну клімату, тому виробництво сонячних панелей пов’язане зі значними витратами.

Таким чином, можна дійти висновку, що вітер – король чистої енергії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї створили новий тип сонячних панелей.

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