"Помаранчевої революції" в Румунії не буде

Траян Бесеску обраний президентом Румунії на другий термін, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на заяву Конституційного суду країни. Суд ухвалив таке рішення після того, як відхилив прохання іншого кандидата - Мірчі Джоане - про скасування підсумків другого туру виборів.

Раніше в суді вирішили перевірити близько 138 тисяч недійсних бюлетенів, щоб перевірити скарги Джоане на неправильний підрахунок голосів. Перерахунок підстав для анулювання чи перегляду підсумків виборів не виявив, що дозволило судові затвердити остаточний результатів виборів, перемогу в яких Бесеску отримав з перевагою менш ніж в один відсоток. Чинний президент Румунії одержав 50,33 відсотка, його суперник Мірча Джоане - 49,67 відсотка.

Джоане, як зазначає Associated Press, визнав свою поразку і вже привітав суперникаі. Проте наполягає, що суд не врахував "абсолютно очевидних доказів" фальсифікації виборів. Джоане і його прихильники стверджують, що на виборах з боку штабу Бесеску застосовувалася техніка "подвійного голосування", коли один і той же виборець віддає свій голос кілька разів, а також було вкидання вже заповнених бюлетенів в урни для голосувань.

За даними Центральної виборчої комісії Румунії, серед 138 тисяч перевірених бюлетенів 2247 штук було помилково прийняті за недійсні. 1260 з них були за Бесеску, 987 - за Джоане.

Другий тур президентських виборів у Румунії відбувся 6 грудня. Одразу після виборів про свою перемогу заявили штаби обох кандидатів. Згодом офіційні дані свідчили про перевагу Бесеску, тоді як опитування виборців на виході з дільниць свідчили про перемогу Джоане.

Лента.ру