На неформальний самміт СНД у Москві запрошень не буде

8 травня в Москві пройде неформальний самміт глав країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Москві повідомив керуючий справами Президента Росії Володимир КОЖИН.

«8 травня наступного року пройде неформальний самміт СНД в Москві. Звичайно ж, усі глави СНД братимуть участь у святкових подіях 9 травня», - відзначив В.КОЖИН.

Він також не виключив, що 8 травня лідери країн СНД візьмуть участь у відкритті стели на честь міст військової слави.

В.КОЖИН відзначив, що Президент РФ цього разу нікому з лідерів інших країн персональних запрошень не надсилатиме.

«Ми виходимо з того, що це спільне свято, спільна перемога і для нас, і для країн колишнього Радянського Союзу, і Європи, і всього світу… Всі, хто виявить бажання з керівників держав, всіх ми будемо раді бачити у Москві», - сказав він.

За словами Б.КОЖИНА, лідери багатьох країн висловили бажання прибути 9 травня до Москви і одержали згоду від Президента Росії.

Також він відзначив, що 9 травня після параду на Червоній площі у Кремлі пройде прийом від імені Президента РФ, на якого будуть запрошені представники іноземних держав, а також, в першу чергу, учасники і ветерани війни. На прийом прибудуть делегації ветеранів з усіх країн колишнього СРСР.