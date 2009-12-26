Вихід "Аріани" в море перенесли на завтра

Підготовка балкера “Аріана” до виходу в море завершиться завтра вранці, 27 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні о 15.00 за київським часом відбулася телефонна розмова директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія КАМИШЕВА з капітаном балкера Геннадієм ВОРОНОВИМ. За словами капітана, незважаючи на погіршення погодних умов, заправка судна пальним триває. Вже перевантажено близько 90 тонн із необхідних 300 тонн.

Через сильну течію водолази призупинили роботу з очищення керма і гвинтів балкера від бруду.

Про розвиток подій поінформовано родини членів екіпажу балкера “Аріана”.

Координацію дій із зовнішньополітичного супроводження операції здійснює особисто міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО.

МЗС за його дорученням продовжує тримати на контролі розвиток ситуації навколо “Аріани” і підтримує постійний зв’язок з екіпажем та керівником компанії-оператора “Alloceans Shipping Co Ltd” Спірасом МІНАСОМ.