У Литві ділять гроші за пам`ятник Сталіну

Литовське агентство з охорони авторських прав (LATGA-A) має намір стягнути штраф з власника меморіального парку Stalinworld, відомого також як Парк радянського періоду, розташованого у околицях міста Друскінінкай, пише "Комерсант".

Агентство вважає, що підприємець Вілюмас Малінаускас незаконно отримує прибуток з пам`ятників радянським вождям, які демонструються відвідувачам, і радянських пісень, які звучать в тамтешніх кафе.

Як стверджує LATGA-A, посилаючися на законодавство про авторські права, частина зборів має передаватися правовласникам або їх спадкоємцям: відповідно скульпторам і композиторам, як у Литві, так і в Росії. В цілому агентство вимагає, щоби господар парку платив йому 6 відсотків від зборів за продані квитки.

Сам власник Stalinworld вважає ці претензії "абсурдом" і заявляє, що платити не буде. Як відзначає литовський експерт у сфері захисту авторських прав Йонас Лейкаускас, згідно з чинними нормами Євросоюзу, членом якого є Литва, за твори, що публічно демонструються, автори грошей не одержують, те ж саме, на його думку, стосується і фонової музики, яка звучить у кафе.

Лента.ру