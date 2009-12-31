На адресу Президента України надходять привітання

До Президента України Віктора ЮЩЕНКА продовжують надходити привітання з Новим роком та Різдвом Христовим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, главу держави вже привітали керівники різних країн та міжнародних організацій, українські та закордонні державні діячі, представники громадських організацій, бізнесу, релігійних громад та громадяни.

Зокрема, свої привітання В.ЮЩЕНКУ надіслали Президент Федеративної Республіки Німеччина Г.КЬОЛЕР, Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина А.МЕРКЕЛЬ, Президент Республіки Словенія Д.ТЮРК, Президент Фінляндії Т.ХАЛОНЕН, Президент Китайської Народної Республіки Ху ДЗІНЬТАО, Президент Ісландії О.ГРІМССОН, Президент Естонії Т.Х.ІЛЬВЕС, Президент Чеської Республіки В.КЛАУС, Президент Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВ, Президент Азербайджанської Республіки І.АЛІЄВ, Президент Грузії М.СААКАШВІЛІ, Президент Ірландії М.МАКАЛІС, Президент Республіки Корея Лі Мйон БАК, Президент Ліванської Республіки М.СУЛЕЙМАН, Президент Арабської Республіки Єгипет М.Х.МУБАРАК, Президент Республіки Сербія Б.ТАДИЧ, Королева Данії МАРГРЕТЕ II, Король Камбоджі Нородом СІХАМОНІ, Великий герцог Люксембурзький АНРІ, глава уряду Королівства Іспанія Х.Л.Р.САПАТЕРО, прем`єр-міністр Японії Ю.ХАТОЯМА, голова Парламентської асамблеї Ради Європи Л.М. де ПУЧ та інші.

У свою чергу, Президент України В.ЮЩЕНКО надіслав вітання з Новим роком та новорічними святами на адресу глав іноземних держав та керівників міжнародних організацій. Глава Української держави побажав своїм іноземним колегам доброго здоров`я, щастя, успіхів, миру і процвітання і висловив сподівання на подальший плідний розвиток співробітництва.