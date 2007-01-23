Путін назвав деякі параметри свого наступника

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН в інтерв`ю іноземним журналістам знову сказав про свого майбутнього наступника і назвав його "деякі параметри".

Як повідомляє РІА “Новости”, за словами В.ПУТІНА, з першого дня свого президентства він весь час думає про те, хто стане його наступником на цій посаді.

В.ПУТІН хотів би, щоб майбутній глава держави продовжив ту політику, яка проводилася керівництвом Росії останніми роками. "Судячи з опитувань громадської думки, цього хоче і переважна більшість громадян Росії", - сказав Президент РФ.

На думку В.ПУТІНА, це не випадково, оскільки саме в останні роки Росія відійшла від ситуації перманентних криз і перейшла до ситуації політичної і економічної стабільності, до стабільного економічного зростання і зростання доходів населення.

"Деякі параметри людини, яка стане наступним президентом, можна назвати вже зараз. Відповідно до конституції це буде громадянин Росії, що проживає на території країни постійно не менше десяти років, і не молодший 35 років", - сказав В.ПУТІН.

На його думку, головним завданням майбутнього глави держави і всієї системи влади в Росії буде забезпечення поступального зростання доходів населення, рівня і якості життя громадян. "Упевнений, що наші громадяни зможуть відрізнити порядну і дієздатну людину від базік, красномовців і нероб. І так, як і в будь-якій демократичній країні, остаточний вибір - за громадянами Росії", - сказав В.ПУТІН.

Як відомо, президентські вибори в Росії мають відбутися в 2008 році. В.ПУТІН згідно з конституцією не може балотуватися на третій термін поспіль.