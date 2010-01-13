Туреччина відкликала посла з Ізраїлю. Анкара вимагає від ізраїльтян вибачень за неповажне ставлення, передає Бі-Бі-Сі.

Під час зустрічі турецького посла Ахмета Огуза Челіккола (Ahmet Oguz Celikkol) з заступником міністра закордонних справ Ізраїлю Данні Аялоном (Danny Ayalon), яка відбулась напередодні, турецького дипломата посадили в низьке крісло - ізраїльський чиновник сидів набагато вище. Крім того, Д.Аялон не подав А.О.Челікколу руку для привітання, зі столу прибрали напої і винесли турецький прапор.

Приводом для дипломатичного демаршу послужило зображення працівників ізраїльських спецслужб в популярному турецькому серіалі "Долина вовків". У ньому розвідка Ізраїлю викрадає палестинських дітей з метою їх навернення в іудаїзм.

На 17 січня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, заплановано офіційний візит міністра оборони Ізраїлю Ехуда Барака до Анкари. Відносини між Ізраїлем і Туреччиною загострилися після того, як Анкара кілька разів виступала з різкою критикою дій ізраїльських військових в секторі Газа в грудні 2008 - січні 2009 року.