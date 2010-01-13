Назву молдавської мови можуть змінити на "румунська"

У Молдові точаться суперечки про те, як називати державну мову. Виконувач обов’язків президента Молдови Міхай Гімпу вважає, що мову слід називати «румунською», а не «молдавською», повідомляє Радіо "Свобода".

У телеінтерв’ю у вівторок Гімпу заявив, що відповідні зміни повинні бути внесені в нову конституцію Молдови, яку розробляють.

Інший впливовий молдовський політик – Маріан Лупу, чия партія входить до правлячого «Альянсу за європейську інтеграцію», заявив, однак, що такі питання краще вирішувати на референдумі.

Мова, якою розмовляють мешканці Молдови, практично ідентична румунській. Офіційно вона називається молдавською.