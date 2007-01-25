У Румунії застрайкували китайські ткалі

Близько 400 китайських ткаль оголосили страйк на текстильній фабриці в румунському місті Бакеу (Bacau). Вони зажадали збільшити свою заробітну платню вдвічі, з 350 до 700 доларів, проте керівництво компанії відмовилося це зробити, повідомляє ВВС News.

На думку працедавців, ткаль підбурюють китайські кадрові агентства, які одержують комісію залежно від місячного окладу працівників. Поточна платня китайських мігрантів приблизно дорівнює середній зарплаті в Румунії, зазначає менеджер Сорін Николеску, який запропонував ткалям зажадати повернути п`ять тисяч доларів, які кожна з них заплатила посередникам у Китаї.

У текстильній галузі в Румунії відчувається гострий брак робочих рук. 400 китайських ткаль стали першими, хто легально одержав дозвіл на роботу в цій східноєвропейській країні.

До врегулювання конфлікту залучені китайські дипломати. У трудову суперечку також втрутилося італійське посольство, тому що фірма-працедавець частково належить громадянам Італії.

Лента.ру