Інавгурація президента Хорватії відбудеться 18 лютого

Інаугурація новообраного Президента Хорватії Іво ЙОСИПОВІЧА відбудеться 18 лютого. Про це УНІАН уточнили в Посольстві України в Хорватії.

Раніше Радіо “Свобода” повідомила, що інавгурація нового Президента Хорватії відбудеться сьогодні у Загребі.

І.ЙОСИПОВІЧ переміг у другому турі президентських виборів 10 січня, набравши більше 60 відсотків голосів виборців.

І.ЙОСИПОВІЧ стане третім лідером республіки, що проголосила незалежність у 1991 році. В ході передвиборної кампанії він обіцяв, що приєднається до боротьби проти корупції й добиватиметься вступу Хорватії до Європейського Союзу в 2012 році.

І.ЙОСИПОВІЧ змінить на посту глави держави Стіпе МЕСІЧА, який був Президентом Хорватії два п`ятирічні терміни.