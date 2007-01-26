Янукович втягнув Київ у конкуренцію з Лондоном

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі у Давосі (Швейцарська Конфедерація) з Президентом ЄБРР Жаном ЛЕМ’ЄРОМ запропонував провести щорічні збори ЄБРР–2008 у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Відповідне запрошення прем’єр-міністр України надішле Президентові ЄБРР найближчим часом. „В Україні є всі необхідні умови для проведення щорічних зборів ЄБРР, а також відповідний досвід”, – наголосив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, Київ готовий належним чином зустріти гостей і провести збори на високому рівні.

Ж.ЛЕМ’ЄР пообіцяв розглянути запрошення з Києва. Він зазначив, що остаточне рішення щодо вибору міста проведення зборів буде ухвалено найближчим часом і при цьому будуть враховані всі переваги проведення зборів у Києві.

У травні 1998 року у Києві були вперше проведені щорічні збори ЄБРР. Цього року збори ЄБРР відбудуться в Росії (м. Казань, травень 2007 р.). Претендентом на проведення щорічних зборів ЄБРР у 2008 році також є Лондон (Велика Британія).