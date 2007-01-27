Саакашвілі обіцяє стати гнучким співбесідником для Путіна

Президент Грузії Михайло Саакашвілі виражає готовність до діалогу з російською стороною.

"У нашій особі російська влада знайде прагматичного, гнучкого співбесідника", - пообіцяв він.

Як сказав Саакашвілі, "на нас лежить відповідальність, і буде трагедією, якщо при теперішньому керівництві Грузії і Росії урветься історична традиція дружби. Це було б сумно. Хто б конкретно не був у цьому винен, відповідальність розділять всі".

Грузинський президент висловив готовність до зустрічей з главою російської держави Володимиром Путіним: "Мені завжди легко і цікаво розмовляти з Володимиром Володимировичем: він - людина пряма, і я прямий, і, я вважаю, ми розуміємо один одного".

В той же час Саакашвілі підкреслив, що не "можна говорити, що результати двосторонніх відносин між країнами залежать тільки від таких зустрічей".

Із його точки зору, "це більш комплексне питання, проблеми у відносинах між нашими країнами почали формуватися до того, як Путін став президентом, і до того, як я став головою грузинської держави".

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