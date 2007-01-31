Буш заборонив ученим говорити про глобальне потепління

Адміністрація президента США Джорджа Буша ввела жорстку цензуру для вчених урядових наукових центрів, що вивчають зміни клімату планети, пише газета The Guardian.

Як заявив Союз стурбованих учених (Union of Concerned Scientists) у зверненні до Конгресу, з робіт фахівців видаляються будь-які згадки про глобальне потепління. Робиться це для того, щоб знизити громадський інтерес до цієї проблеми і захистити президентську адміністрацію від тиску, оскільки власті опираються введенню обов`язкового контролю за парниковими викидами.

За даними Союзу, ученим фактично заборонили згадувати такі поняття, як "глобальне потепління" або "зміна клімату". Близько 1600 наукових співробітників, які були опитані організацією, призналися в тому, що їх або попередили не використовувати ці визначення в своїх працях, або матеріали перед публікацією редагувалися в "потрібному ключі".

Конгрес вже зацікавився цим повідомленням. Голова Комісії з нагляду за діями уряду демократ Генрі Уоксман заявив, що чиновники "неодноразово намагалися ввести в оману громадськість" щодо проблеми глобального потепління. Як пише The Independent, така політика адміністрації, яка намагається "пом`якшити" тональність виступів учених, проводиться з 2004 року.

Відомо, що США є світовим лідером з викидів парникових газів. На цьому тижні в Парижі пройде наукова конференція ООН з проблем глобального потепління і його впливу на рівень світового океану, проте американські урядові фахівці участі в ній не візбмуть. Крім того, недавно Джордж Буш підписав розпорядження, яке розширює права адміністрації з контролю за програмними заявами у галузі охорони здоров`я, екології і прав людини.

Лєнта.ру