Генсек НАТО хоче зрозуміти, чим він загрожує Росії
19:37, 06 лютого 2010Світ
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Реакція на нову Воєнну доктрину РФ
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не вважає, що Північноатлантичний союз загрожу безпеці Росії.
Про це він сказав сьогодні, виступаючи в кулуарах міжнародної конференції з безпеки в Мюнхені, повідомляє Радіо Свобода.
А.РАСМУССЕН назвав таким, що "не відображає реальності", включення союзу НАТО до списку загроз. За словами генсека, він має намір торкнутися цього питання на переговорах з главою МЗС Росії Сергієм ЛАВРОВИМ.
Як повідомляв УНІАН, у Воєнній доктрині РФ, яку 5 лютого затвердив Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ, головною небезпекою для Росії названо розширення НАТО.
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