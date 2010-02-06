Генсек НАТО хоче зрозуміти, чим він загрожує Росії

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не вважає, що Північноатлантичний союз загрожу безпеці Росії.

Про це він сказав сьогодні, виступаючи в кулуарах міжнародної конференції з безпеки в Мюнхені, повідомляє Радіо Свобода.

А.РАСМУССЕН назвав таким, що "не відображає реальності", включення союзу НАТО до списку загроз. За словами генсека, він має намір торкнутися цього питання на переговорах з главою МЗС Росії Сергієм ЛАВРОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, у Воєнній доктрині РФ, яку 5 лютого затвердив Президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ, головною небезпекою для Росії названо розширення НАТО.