Комуністи пропонують Україні взяти участь у формуванні ЄЕП

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про участь України у формуванні Єдиного економічного простору (ЄЕП) з Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Російською Федерацією та розвитку взаємовигідного економічного співробітництва”, авторами якого є народні депутати від КПУ Петро СИМОНЕНКО та Ігор АЛЕКСЄЄВ.

Даним проектом постанови пропонується голові Верховної Ради звернутись до Президента України з пропозицією представити на засіданні Верховної Ради України концепцію участі України у формуванні ЕЄП.

Кабінету міністрів України у стислі строки підготувати необхідні міжнародні угоди та активізувати переговори з країнами-учасниками ЄЕП щодо якнайшвидшого його функціонування.

Також пропонується Кабінету міністрів України та профільному комітету Верховної Ради забезпечити проведення парламентських слухань щодо участі України у формуванні ЕЄП.

Міністерству закордонних справ України та профільному комітету Верховної Ради пропонується: підготувати пропозиції щодо створення міжпарламентської асамблеї країн ЄЕП; забезпечити організацію і проведення у Києві у 2010 році Форуму парламентських представників країн ЄЕП.