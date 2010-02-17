Єдина Росія розраховує на Януковича

Російська влада розраховує на відновлення переговорів з Україною про її приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив журналістам спікер Державної думи РФ Борис ГРИЗЛОВ.

Він зазначив, що обраний Президентом України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про те, що з його приходом до влади здійснюватимуться зусилля для зближення з Росією за всіма напрямками, в першу чергу з економічних питань.

Б.ГРИЗЛОВ нагадав, що Росія, Білорусь, Україна та Казахстан мали намір створити Єдиний економічний простір (ЄЕП) ще в 2003 році. Процес затягнувся у зв`язку з позицією України, яка виступала за створення зони вільної торгівлі в рамках ЄЕП, але відмовлялася входити до Митного союзу й виступала проти створення наднаціональних органів цієї організації.

З приходом у 2005 році до влади Президента Віктора ЮЩЕНКА переговори щодо ЄЕП було припинено. Президенти Росії, Білорусі та Казахстану на зустрічі в Алма-Аті 19 грудня домовилися створити Єдиний економічний простір 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн запрацював вже з 1 січня 2010 року.

"У "Єдиної Росії" й Партії регіонів, яку очолює В.ЯНУКОВИЧ, є угода про співпрацю, в рамках цієї угоди було визначено раніше й здійснюватимуться кроки зі зближення наших економік, у тому числі й в питанні Митного союзу. Це той напрямок, яким ми рухатимемося", - сказав Б.ГРИЗЛОВ.