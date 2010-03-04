На Тайвані стався потужний землетрус
Магнітудою 6,7
Землетрус магнітудою 6,7 стався сьогодні за 35 кілометрів на північний схід від міста Тайдун на острові Тайвань.
Як передає РІА «Новости»,епіцентр підземного поштовху був розташований на глибині в шість кілометрів.
В результаті було припинено рух на швидкісній залізничній лінії, що сполучає столицю з півднем острова. Повідомляється, що один з потягів зійшов з рейок. У самій столиці сталися перебої з електрикою. За словами місцевих сейсмологів, землетрус на острові не пов`язаний з повторними підземними поштовхами, що відбуваються після руйнівного землетрусу в Чилі, де загинули більше 800 осіб.
Острів Тайвань знаходиться на стику двох тектонічних плит і є однією з найбільш сейсмічно активних зон планети. Найсильніший землетрус - магнітудою 7,6 – стався на острові у вересні 1999 року і забрав життя близько 2,4 тис. осіб.