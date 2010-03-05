Медведєв обіцяє у Росії один-два україномовні телеканали
...вже найближчим часом
Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що в Росії незабаром здійснюватиметься мовлення одного або двох українських телеканалів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.
За його словами, в Росії найближчим часом з`явиться "один-два" цифрових телеканали, що здійснюватимуть мовлення українською.
Російський лідер уточнив, що "це буде пакетом, яким зможе скористатися найширше представництво української діаспори і всі, хто захоче отримувати інформацію в Росії українською мовою".
Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія повинна не лише стежити за станом російської мови в інших країнах, але й робити все можливе для розвитку мов сусідів у самій Росії.
"Потрібно подивитися, чи забезпечені умови для вивчення української мови і яка тут "інформаційна галявина", - сказав він.
У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що незабаром зробить так, що російськомовні громадяни його країни не відчуватимуть себе обмеженими.
"Ми приймемо всі необхідні закони. І це програмне моє рішення я виконаю перед українським народом. Це питання буде вирішено найближчим часом", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.