Медведєв обіцяє у Росії один-два україномовні телеканали

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що в Росії незабаром здійснюватиметься мовлення одного або двох українських телеканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.

За його словами, в Росії найближчим часом з`явиться "один-два" цифрових телеканали, що здійснюватимуть мовлення українською.

Російський лідер уточнив, що "це буде пакетом, яким зможе скористатися найширше представництво української діаспори і всі, хто захоче отримувати інформацію в Росії українською мовою".

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія повинна не лише стежити за станом російської мови в інших країнах, але й робити все можливе для розвитку мов сусідів у самій Росії.

"Потрібно подивитися, чи забезпечені умови для вивчення української мови і яка тут "інформаційна галявина", - сказав він.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що незабаром зробить так, що російськомовні громадяни його країни не відчуватимуть себе обмеженими.

"Ми приймемо всі необхідні закони. І це програмне моє рішення я виконаю перед українським народом. Це питання буде вирішено найближчим часом", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.