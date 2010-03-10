Януковичу буде важко балансувати між ЄС та Росією

Науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр СУШКО прогнозує, що Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ буде важко балансувати між Європейським Союзом та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.СУШКО сказав на прес-конференції у Києві.

“Є група питань, перехід до яких буде означати вибір між позицією ЄС і позицією Росії”, - зазначив він.

Серед таких питань О.СУШКО назвав підтримку В.ЯНУКОВИЧЕМ під час візиту до Брюсселя рішень Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи, що відбулась 23 березня минулого року. Експерт нагадав, що раніше В.ЯНУКОВИЧ критично висловлювався стосовно підписаної на цій конференції Спільної декларації ЄС, України і міжнародних фінансових організацій про модернізацію української ГТС, солідаризуючись з позицією Росії.

Експерт також вважає, що “якоїсь спеціальної зрежисованої дипломатії” у черговості візитів В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя і Москви немає. За його словами, в цьому питанні свою роль відіграло оперативне запрошення з боку ЄС новообраного Президента України.

О.СУШКО також вважає, що не можна робити висновків про зовнішньополітичні пріоритети нового Президента за результатами його перших візитів. При цьому він нагадав, що перший візит Віктора ЮЩЕНКА після обрання Президентом України був до Москви, але “це не позначилося на реаліях”.

О.СУШКО зазначив, що месиджі В.ЯНУКОВИЧА під час візитів до Брюсселя і Москви були очікуваними і сприймалися позитивно.