Грищенко і Лавров підписали план взаємодії

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і міністр закордонних справ Россі Сергій ЛАВРОВ підписали План взаємодії між зовнішньополітичними відомствами на 2010 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, після церемонії підписання С.ЛАВРОВ сказав, що в підписаному документі намічено основні заходи, які необхідно реалізувати цього року, щоб виконати доручення президентів двох країн за підсумками їхньої зустрічі в Москві.

Він зазначив, що ці доручення були сформульовані чітко, і суть яких полягає в необхідності пожвавити і підвищити ефективність всіх механізмів міждержавної взаємодії, включаючи й ті механізми, які «з не залежних від нас причин не діяли останнім часом».

С.ЛАВРОВ сказав, що, перш за все, йдеться про підготовку третього засідання міждержавної українсько-російської комісії двох президентів.

За його словами, цей механізм зарекомендував себе як орган, здатний розглядати і ухвалювати рішення з усіх питань двосторонніх взаємин – в економічній, гуманітарній сферах чи в галузі міжнародної взаємодії.

«Сьогодні ми домовилися щодо графіків зустрічей тих структур, які мають забезпечити результативне проведення міждержавної комісії, яку ми домовилися сумістити з візитом Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що перед відомствами стоять непрості завдання.

«Ми хочемо надолужити упущене за останні роки, і зробити так, щоб всі наші відомства, всі структури за лінією президентських адміністрацій, за лінією ради безпеки, за лінією прикордонних регіонів... Щоб всі ці механізми і формати були задіяні повною мірою», - сказав С.ЛАВРОВ.

С.ЛАВРОВ також сказав, що підписаний сьогодні документ дозволяє розраховувати, що взаємодія двох відомств матиме чіткий графік.

Водночас він зазначив, що треба ще працювати над змістовним їх наповненням.

«У нас з Україною спільні інтереси з питань європейської безпеки, з питань міжнародної співпраці з ключових проблем, питань регулювання конфліктів, зокрема на просторі СНД. У нас є твердий намір просуватися за всіма цими напрямами максимально швидко», - наголосив С.ЛАВРОВ.