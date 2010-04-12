Польська прокуратура допитала диспетчерів аеродрому "Північний"

Польська прокуратура допитала працівників диспетчерської служби аеродрому "Північний", розташованого під Смоленськом. Вони підтвердили, що пілоти літака президента Польщі Леха Качинського намагалися зробити посадку в невідповідних для цього погодних умовах. Про це повідомляє газета Wiadomosci з посиланням на генерального прокурора країни Анджея Серемета (Andrzej Seremet).

За словами генпрокурора Польщі, досі не немає ніяких доказів того, що пілотів літака Ту-154 хтось примусив зробити посадку, всупереч несприятливим метеоумовам. Анджей Серемет додав, що остаточний вердикт буде винесено після розшифровки "чорних скриньок", знайдених на місці падіння літака.

Генеральний прокурор також повідомив журналістам, що найближчим часом на місці загибелі літака почне працювати важка техніка. Фахівці планують підняти фюзеляж Ту-154, під яким можуть бути загиблі. Серемет зазначив, що дев`ять тіл досі не знайдені, повідомляє Лента.ру. Всупереч повідомленням у ЗМІ, що президент Польщі Лех Качинський сам віддав наказ про посадку, Анджей Серемет заявив, що наразі немає доказів того, що пілота президентського літака примусили йти на посадку в несприятливих умовах, повідомляє Reuters.

У серпні 2008 року, коли Качинський разом з лідерами України, Литви і Естонії летів до Грузії, він наказав пілотові зробити посадку в Тбілісі, проте тоді польський пілот з міркувань безпеки відмовився підкорятися вказівці. Качинський був украй незадоволений, заявивши, що офіцер не повинен нічого боятися, і загрожував вжити заходів, проте справа розвитку не мала.