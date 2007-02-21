Уряд США закликає Україну покарати вандалів, які осквернили єврейський цвинтар

Уряд США закликає відповідні відомства уряду України провести ретельне і швидке розслідування актів вандалізму на єврейському цвинтарі в Одесі, щоб притягнути винних у цьому злочині до судової відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві США в Україні.

Посольство висловлює стурбованість повідомленнями про осквернення під час останніх вихідних, 17-18 лютого, багатьох могил і пам’ятників на єврейському цвинтарі в Одесі, де спочивають тисячі жертв Голокосту.

“Ці акти підштовхнутого ненавистю вандалізму є огидними і не повинні мати місця у такому толерантному суспільстві, як українське”, підкреслюється у повідомленні Посольства США.

Водночас Посольство схвалює дії мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА щодо відновлювальних робіт на кладовищі і закликає місто Одесу вжити заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 18 лютого зловмисники осквернили Меморіал пам`яті жертв нацизму, зведений на Люстдорфській дорозі. На деяких фрагментах скульптурного комплексу невідомі вандали накреслили свастику, а на плитах залишили написи: «Поздравляем с Холокостом».

За даними правоохоронних органів, також оскверняють могили на третьому єврейському кладовищі.

Довідка УНІАН. Меморіал пам`яті жертв нацизму знаходиться на місці колишніх порохових складів, куди восени 1941 року фашисти зігнали 25 тисяч місцевих жителів, здебільшого євреїв, і незабаром живими їх спалили. Всього під час окупації Одеської області, за оцінками дослідників, знищено близько 240 тисяч мирних жителів.