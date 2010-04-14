Південна Осетія і Нікарагуа встановили дипломатичні відносини

Міністри закордонних справ Республіки Південна Осетія і Республіки Нікарагуа Мурат ДЖІОЄВ і Самуель Сантос ЛОПЕС підписали в Цхінвалі декларацію про встановлення дипломатичних відносин.

Про це УНІАН повідомили в Держкомітеті інформації, зв`язку і масових комунікацій Південної Осетії.

«Це дуже важливий документ для наших держав. Цей документ стане подальшим продовженням плідної співпраці між нашими державами, що в результаті сприятиме миру і стабільності у всьому світі», - сказав лідер Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ на церемонії підписання.

Як повідомляв УНІАН, Нікарагуа визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Незалежність Абхазії і Південної Осетії визнали Росія, Нікарагуа, Венесуела і карликова держава Науру.