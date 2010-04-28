Україна і Румунія обговорили перспективи розвитку відносин

Україна та Румунія обговорили перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин у різних сферах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, 27 квітня в Києві відбулися українсько-румунські політичні консультації на рівні заступника міністра закордонних справ України Костянтина ЄЛІСЄЄВА та державного секретаря з європейських справ МЗС Румунії Богдана МАЗУРУ.

У ході консультацій було обговорено стан і перспективи українсько-румунських відносин у політичній, економічній, гуманітарній, природоохоронній, консульській сферах.

Окрему увагу було приділено підготовці графіка двостороннього політичного діалогу на поточний рік.

Крім того, були порушені питання забезпечення прав національних меншин на територіях обох країн, проблематика регіональної безпеки, зокрема, розміщення системи ПРО США на території Румунії.

Останні аналогічні консультації відбулися в Бухаресті у жовтні 2008 року.