У центрі Хельсінкі стався потужний вибух

У столиці Фінляндії на перетині вулиць Стуренкату і Мякелянкату стався потужний вибух, через який у повітря злетіли металеві кришки каналізаційних люків, пише видання Postimees.

За даними поліції, кришки каналізаційних люків вибухом закинуло на автомобілі. За попередніми даними, люди в результаті вибуху не постраждали, передає YLE.

За інформацією рятувальників, вибух стався через витік метану. Поліція оточила зону вибуху і регулює дорожній рух.

«Ситуація стабілізується», – повідомив пожежник Вілла Пенсола. За його словами, вибух не викликав великих руйнувань. В даний момент рятувальники намагаються встановити місце витоку газу.

Газета.ру