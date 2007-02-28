Увечері 27 лютого Фідель Кастро виступив у прямому ефірі венесуельського радіо, поспілкувавшись із президентом цієї країни Уго Чавесом, повідомляє AFP.

Ефір проходив в рамках щоденного радіо-шоу Чавеса "Привіт, президент". Кастро, який подзвонив з Куби, розповів, що завжди з цікавістю слухає програму Чавеса. "Яка радість - чути твій голос і знати, що з тобою все добре", - зазначив у відповідь президент Венесуели.

Нагадаємо, що 80-річний кубинський лідер вже більше півроку знаходиться в лікарні. 1 липня 2006 року Кастро переніс важку операцію на кишечнику. У зв`язку з цим йому довелося тимчасово делегувати всі свої повноваження своєму молодшому братові Раулю. За час хвороби команданте в пресі не раз з`являлися повідомлення про погіршення його самопочуття, але всі вони пізніше спростовувалися.

Уго Чавес, який є близьким другом Кастро, не раз особисто відвідував хворого команданте в лікарні. Кубинське телебачення демонструвало кілька сюжетів про зустрічі Чавеса з Кастро.

Лента.ру