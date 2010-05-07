Оголошено екзит-поли з парламентських виборів у Великобританії

У Великобританії закінчилися парламентські вибори. За даними екзит-полів, Консервативна партія на чолі з Девідом Кемероном одержує 307 місць (з 650), Лейбористська партія чинного прем`єр-міністра Гордона Брауна - 255, а ліберал-демократи та їх лідер Нік Клегг - 59. Решту 29 місць розподілять незалежні кандидати і представники інших партій.

Таким чином, жодній з партій не вдасться набрати більше половини місць у Палаті громад. Так званий "підвішений парламент" буде сформований вперше з 1974 року, уточнює Лента.ру.

Як зазначає Agence France-Presse, перші підсумки голосування почнуть надходити вже за годину після закриття ділянок, а на 3:00 за місцевим часом, швидше за все, будуть підраховані бюлетені на більшості ділянок.