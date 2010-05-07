Путін відповідає Новоросійськ, де будується пункт базування ЧФ

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін відвідає у п`ятницю Новоросійськ, де огляне будівництво порту, "Військову гавань" і зустрінеться з ветеранами, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-служба уряду.

Відповідно до федеральної цільової програми "Створення системи базування Чорноморського флоту на території РФ в 2005-2020 роках" в Новоросійську триває спорудження пункту базування кораблів і суден Чорноморського флоту Росії. Основним об`єктом пункту базування стане Геопорт із захисним молом загальною довжиною 2,57 тисячі метрів.

РФ у квітні домовилася з Україною про продовження на 25 років після 2017 року терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму з можливістю подальшої пролонгації, проте плани щодо будівництва пункту базування флоту в Новоросійську зберігаються.

Наразі в Геопорту виконано роботи з будівництва причалу номер 3 для стоянки кораблів, ведеться берегоутворення під будівництво майбутніх причалів номер 4 і номер 5.