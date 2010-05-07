Брат загиблого президента Польші назбирав найбільше підписів виборців

Брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ зібрав 1,7 млн. підписів на підтримку своєї кандидатури для участі у позачергових президентських виборах, запланованих на червень.

Про це УНІАН повідомили у виборчому комітеті Я.КАЧИНСЬКОГО.

За оприлюдненими даними виборчих комітетів, він зібрав найбільшу кількість голосів на свою підтримку.

Друге місце посів кандидат від правлячої "Громадянської платформи", голова Сейму та в.о. Президента Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, який передав у виборчу комісію 770 тисяч підписів.

На третьому місці - кандидат від опозиційної партії "Союз лівих демократів" Гжегож НАПЄРАЛЬСЬКИЙ, який зібрав 380 тисяч підписів.