Генштаб Війська Польського очолив Мєчислав Цєнюх

Новим начальником Генерального штабу Війська Польського став генерал Мєчислав ЦЄНЮХ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне призначення оголосив сьогодні в.о. Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

59-річний генерал армії, який у 2006 році уже був в.о. начальника Генштабу, замінив на посаді загиблого в авіакатастрофі Франчішека Гонгора.