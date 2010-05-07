Генштаб Війська Польського очолив Мєчислав Цєнюх

14:46, 07 травня 2010
Світ
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Про призначення оголосив в.о. Президента

Новим начальником Генерального штабу Війська Польського став генерал Мєчислав ЦЄНЮХ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне призначення оголосив сьогодні в.о. Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

59-річний генерал армії, який у 2006 році уже був в.о. начальника Генштабу, замінив на посаді загиблого в авіакатастрофі Франчішека Гонгора.

 

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