Генштаб Війська Польського очолив Мєчислав Цєнюх
14:46, 07 травня 2010Світ
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Про призначення оголосив в.о. Президента
Новим начальником Генерального штабу Війська Польського став генерал Мєчислав ЦЄНЮХ.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне призначення оголосив сьогодні в.о. Президента Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.
59-річний генерал армії, який у 2006 році уже був в.о. начальника Генштабу, замінив на посаді загиблого в авіакатастрофі Франчішека Гонгора.
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