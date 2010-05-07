Записи "чорних скриньок" літака Качинського - гірші, ніж вважали

Записи "чорних скриньок" літака Президента Польщі Леха Качинського, що розбився 10 квітня поблизу Смоленська, будуть оприлюднені пізніше ніж планувалося через погану якість.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ сьогодні у Варшаві.

Генпрокурор, який у середу та четвер зустрічався із представниками російської прокуратури у Москві, позитивно оцінив співпрацю з росіянами, але не надав конкретних відповідей на низку важливих питань, яких вимагають представники опозиції та журналісти.

Зокрема, А.СЕРЕМЕТ підтвердив, що досі не відомий точний час катастрофи президентського літака, а також не сказав, коли польські слідчі зможуть отримати оригінали документів кримінальної справи, порушеної за фактом авіакатастрофи, та "чорні скриньки" літака.

"Матеріал, зібраний в “скриньках”, дуже поганої якості, тому що треба продовжити аналіз", - сказав він.

Генпрокурор також повідомив, що третя "чорна скринька" президентського літака, яка перебувала і розшифровувалась у Польщі, відправлена до Росії, оскільки власне російські прокурори ведуть головне слідство у справі.

"Російська та польська сторони прагнуть максимальної відкритості слідства", - заявив А.СЕРЕМЕТ.

Генпрокурор також повідомив, що польські слідчі отримали від російських копії 23 протоколів-допитів, серед яких допити диспетчерів Смоленського аеродрому, зауваживши, що найближчим часом поляки отримають від росіян ще 500 сторінок документів справи.

Крім того, він повторив раніше озвучену представниками російської та польської влади інформацію про те, що слідство не встановило фактів технічної несправності літака, а також застосування зброї чи вибухівки на борту літака Президента Польщі.

Як повідомляв УНІАН, раніше А.СЕРЕМЕТ не виключав, що 22 квітня можуть бути оприлюднені записи "чорних скриньок" президентського літака, які могли б допомогти встановити причини авіакатастрофи.

Однак 22 квітня він повідомив, що записи будуть оприлюднені лише після доставки "чорних скриньок" до Польщі "максимум за два тижні" та проведення аналізу автентичності записів, не назвавши конкретних дат.

Польська Gazeta Wyborcza писала, що експертиза запису останніх 30 хвилин польоту літака Л.Качинського може триаати близько трьох місяців.

Довідка УНІАН. Літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого перебувало 96 осіб, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром поблизу Смоленська 10 квітня.

Л.Качинський з дружиною та делегацією високопосадовців планував взяти участь у жалобних заходах, приурочених до 70-х роковин Катинської трагедії.