У Великій Британії почалися переговори про коаліцію

У Великій Британії оголошені остаточні результати парламентських виборів.

306 місць одержала Консервативна партія (лідер - Девід Кемерон), 258 місць - лейбористи (нинішній прем`єр-міністр Гордон Браун), 57 місць - ліберал-демократи (Нік Клегг). 28 місць розділять між собою решта партій.

Вперше з 1974 р. жодна з партій не має більше половини голосів.

Лідер консерваторів уже запропонував партії ліберальних демократів сформувати коаліцію. Він дав зрозуміти, що він пропонує Ніку Клеггу або співпрацювати з консервативним урядом меншості, або створити тіснішу коаліцію на умовах "торі".

Раніше прем`єр-міністр, лідер лейбористів Гордон Браун також висловив готовність провести переговори з будь-якою з партій на предмет формування коаліції.