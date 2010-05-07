Папа Римський наголосив роль Грузії у християнському світі

Перша зустріч президента Грузії Михайла Саакашвілі з Папою Римським Бенедиктом XVI відбулася в рамках першого офіційного візиту голови Грузинської держави до Ватикану, повідомила журналістам у Тбілісі прес-спікер президента Манана Манджгаладзе.

"Папа Римський під час аудієнції наголосив роль Грузії в християнському світі. Президент Саакашвілі передав понтифікові вітання від Католікоса-Патріарха Грузії Ілії II і подякував за підтримку територіальної цілісності Грузії", - наводить її слова РІА "Новости".

За її словами, на зустрічі Саакашвілі з Папою Римським обговорювалися питання двосторонніх відносин між Грузією і Ватиканом, співпраця Грузії з католицьким світом. Саакашвілі розповів голові католицької церкви про ситуацію з правами людини в Південній Осетії та Абхазії.