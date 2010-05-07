Румунія вступить до Шенгенської зони 27 березня 2011 року, заявив міністр внутрішніх справ цієї країни Василе Блага. За його словами, які наводить РІА "Новости" з посиланням на агентство Mediafax, Румунія виконає всі необхідні для вступу процедури до грудня 2010 року.

Румунія - одна з країн, які входять до Євросоюзу, але не до зони шенгенської угоди, тому в`їзд з румунською візою на територію Шенгенської зони заборонений.

Блага наголосив, що зміцнення зовнішнього кордону ЄС не перетвориться для молдавських громадян в бар`єр на річці Прут, по якій проходить кордон Румунії і Молдови. "Хочу передати послання нашим братам в Республіці Молдова. Забезпечення безпеки зовнішніх меж ЄС не передбачає встановлення кордону на річці Прут", - сказав він, додавши, що Румунія встановить на річці спеціальні засоби контролю кордону.

Громадяни Румунії мають права в`їжджати до Молдови без візи. Молдаванам для в`їзду до Румунії віза потрібна. Для жителів прикордонних районів (в межах 50 кілометрів) діє спрощений режим - вони можуть потрапити до Румунії, пред`явивши спеціальний пропуск.