Румунія вступить до Шенгенської зони
Міністр окремо звернувся до жителів Молдови
Румунія вступить до Шенгенської зони 27 березня 2011 року, заявив міністр внутрішніх справ цієї країни Василе Блага. За його словами, які наводить РІА "Новости" з посиланням на агентство Mediafax, Румунія виконає всі необхідні для вступу процедури до грудня 2010 року.
Румунія - одна з країн, які входять до Євросоюзу, але не до зони шенгенської угоди, тому в`їзд з румунською візою на територію Шенгенської зони заборонений.
Блага наголосив, що зміцнення зовнішнього кордону ЄС не перетвориться для молдавських громадян в бар`єр на річці Прут, по якій проходить кордон Румунії і Молдови. "Хочу передати послання нашим братам в Республіці Молдова. Забезпечення безпеки зовнішніх меж ЄС не передбачає встановлення кордону на річці Прут", - сказав він, додавши, що Румунія встановить на річці спеціальні засоби контролю кордону.
Громадяни Румунії мають права в`їжджати до Молдови без візи. Молдаванам для в`їзду до Румунії віза потрібна. Для жителів прикордонних районів (в межах 50 кілометрів) діє спрощений режим - вони можуть потрапити до Румунії, пред`явивши спеціальний пропуск.