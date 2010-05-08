Путін каже, що Росія витратить 3 млрд. доларів на нову базу для ЧФ РФ

Росія має намір до 2020 року витратити на будівництво нової бази для Чорноморського флоту РФ у Новоросійську 3 млрд. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав під час робочої поїздки до Новоросійська.

Зокрема, В.ПУТІН повідомив, що в рамках прийнятої Федеральної цільової програми до 2020 року на будівництво бази буде виділено 92 млрд. рублів (близько 3 млрд. доларів). Він також повідомив, що на даний момент вже виділено на будівництво 13,5 млрд. рублів (близько 450 млн. доларів).

У свою чергу, начальник Спецбуду Росії Микола АБРОСКІН розповів, що програма будівництва, яке ведеться з 2005 року, розрахована на три етапи. Цього року завершується перший етап, другий завершиться в 2016 році, третій, - у 2020 році. Як повідомив М.АБРОСКІН, на сьогодні збудовано три причали, дві частини берегоутворення загальною площею близько 8 га, ведеться будівництво хвилезахисних споруд.

Начальник Спецбуду додав, що вся глибоководна частина робіт буде закінчена в 2011 році. Він зазначив, що під час будівництва огорожі від хвиль застосовуються унікальні технології, які дозволяють підвищити стійкість споруд до гідроударів.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.