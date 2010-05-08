Європа знову страждає через Ейяф'ятлайокудль

Іспанія закрила 16 аеропортів на півночі країни через нову хмару вулканічного попелу.

Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Управління іспанськими аеропортами й повітряним транспортом, закриті аеропорти міст Більбао, Сан-Себастьян, Віторія, Сарагоса, Памплона, Ла Ріоха, Сантьяго-де-Компостела, Ла Корунья, Віго, Астурія, Сантандер, Леон, Вальядолід, Бургос, Саламанка, Леїда.

Управління в своєму рішенні тимчасово закрити аеропорти слідує рекомендаціям Eurocontrol. Аеропорти будуть закриті з 12.00 до 18.00 за місцевим часом. Рішення про відкриття аеропортів ухвалюватиметься залежно від розвитку ситуації.

Вулкан Ейяф`ятлайокудль, виверження якого почалося 14 квітня, знаходиться за 200 кілометрів на схід від столиці Ісландії Рейк`явіка. В результаті виверження в атмосферу було викинуто величезну хмару попелу, що призвело до закриття повітряного простору над значною частиною території Європи майже на тиждень.

Минулого четверга значно зросла активність вулкана, й, за даними Eurocontrol, хмара вулканічного пилу до вечора п`ятниці досягла неба Португалії.

На сьогодні в аеропортах на півночі Іспанії було заплановано 190 польотів. Португалія поки не закрила свої аеропорти.