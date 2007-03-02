У США заарештували 400 членів мексиканського наркокартелю

Правоохоронні структури США провели масштабну операцію, внаслідок якої заарештован понад 400 членів одного з найбільших мексиканських наркокартелів, що діють на території Сполучених Штатів. Як повідомляє news.ru, за даними генпрокурора США Альберто ГОНСАЛЕСА, хоча операція ще не завершена, в 23 штатах країни вилучено 45,2 млн. доларів готівкою, що належали картелю, більш як 12 тонн марихуани, 4 тонни кокаїну, 420 кілограмів синтетичних наркотиків, 100 одиниць довгоствольної стрілецької зброї і 94 автомобілі.