Чоловіка британської королеви можуть притягти у справі про загибель принцеси Діани

Чоловік британської королеви герцог Едінбурзький може стати фігурантом у справі про загибель принцеси Діани і постати перед судом присяжних. Не виключено, що 85-річному герцогові "доведеться наймати адвокатів, щоб захистити себе від звинувачення в розробці плану, що призвів до смерті Діани", повідомляє газета Observer.

Відносини між чоловіком королеви і покійною принцесою не склалися, і Діана саркастично іменувала адресовані до неї листи герцога Едінбурзького "королівськими коштовностями", виходячи з їх "підбурючого змісту", інформує газета.

Слідча комісія, очолювана екс-главою Скотланд-Ярду лордом Стівенсом, дійшла висновку, що загибель принцеси Діани і Доді аль-Файєда у паризькій автокатастрофі 1997 року була нещасним випадком.

Проте батько Доді єгипетський мільярдер Мухаммед аль-Файед наполягає на версії вбивства свого сина британськими спецслужбами. У п`ятницю Високий суд Лондона пішов назустріч аль-Файєду і ухвалив рішення про те, що судовий процес у даній справі пройде за участю журі присяжних.

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