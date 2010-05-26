До Польші прибула перша батарея американської системи ППО Patriot

Сьогодні у Польщі відбулась урочиста зустріч першої батареї системи протиповітряної оборони Patriot і 100 американських військових, що її обслуговуватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр оборони Польщі Богдан КЛІХ під час урочистостей у Морангу на півночі Польщі, де буде розміщено систему, назвав історичною цю подію.

Він наголосив, що польська сторона надає США інфраструктуру, навчальну базу, технічну підтримку і медичне обслуговування, і назвав найважливішим те, що поляки приязно сприймають перебування військових США у Польщі.

Він додав, що присутність однієї батареї Patriot "не робить погоди", але сприятиме безпеці Польщі.

Посол США у Польщі Лі ФЕЙНШТЕН відзначив, що польсько-американська співпраця сприятиме безпеці у світі.

За даними польських ЗМІ, 30 польських військових будуть навчатися працювати із системою Patriot.

Як повідомляв УНІАН, у лютому влада Польщі затвердила підписаний з Адміністрацією США у грудні минулого року договір SOFA (Status of Forces Agreement) про розміщення американських військових на території Польщі у рамках системи протиракетної оборони.