Луценко і Стецьків готують до ”Маршу справедливості” Канаду

Лідери громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО і Тарас СТЕЦЬКІВ перебувають у Канаді на запрошення Світового конгресу українців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху «Народна самооборона», 3 березня вони взяли участь у ювілейному засіданні, присвяченому 40-й річниці Світового конгресу українців, де лідер «Народної самооборони» Ю.ЛУЦЕНКО був головним доповідачем.

У своєму виступі він наголосив на необхідності об’єднання зусиль усіх демократичних сил України. Учасники засідання, в свою чергу, висловили побажання реалізувати ці слова на ділі, а не залишати їх на папері.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, український народ не заслуговує жити чотири роки під правлінням влади, “побудованої на основі брехні та зради”. В той же час він наголошує, що негайні дострокові вибори не є самоціллю для його команди.

Лідер «Народної самооборони» наголосив, що правильним було б спочатку прийняти нову редакцію Конституції, яка б унеможливлювала різні трактування задля узурпації влади наступними переможцями, а забезпечувала остаточний баланс гілок влади. І тільки після цього, впевнений Ю.ЛУЦЕНКО, на основі відкритих партійних списків треба провести дострокові вибори рад усіх рівнів.

Окрім того, Ю.ЛУЦЕНКО та Т.СТЕЦЬКІВ взяли участь у засідання оргкомітету з вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Українські гості також були ознайомлені з роботою кредитових спілок українців у Канаді, які є ефективною формою самоорганізації української діаспори.