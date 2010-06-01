У Києві обговорюють безпеку Чорноморського та Каспійського регіонів

У Києві проходить міжнародний симпозіум з питань безпеки у Чорноморському та Каспійському регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь представники воєнних розвідувальних відомств 17 країн світу та двох міжнародних організацій, у тому числі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, яке виступило організатором симпозіуму.

На думку представників Міноборони України, проведення симпозіуму в Києві сприятиме подальшому розвитку багатосторонніх відносин України з державами світу та зміцненню безпеки і стабільності у Чорноморському та Каспійському регіонах.

Як також наголошується, необхідність проведення таких заходів обумовлена низкою факторів, насамперед зростаючою роллю Чорноморського та Каспійського регіонів, в яких знаходяться значні запаси вуглеводних енергоносіїв та територією яких проходять євразійські стратегічні транспортні коридори.

В ГУР Міноборони також повідомили, що такі симпозіуми проводяться щороку, починаючи з 2006 року. Перший відбувся у США, наступні – у Румунії (2007) та Грузії (2008).